В поиске Google тестируют отслеживание почтовых отправлений

Google работает над интеграцией новых возможностей в систему поиска. Разработчики отмечают, что многие пытаются искать через систему почтовые отправления, посылки и тому подобное. Потому в неё интегрируют соответствующие возможности, чтобы почтовые службы и транспортные компании позволяли клиентам отслеживать посылки.

Система называется Google Package Tracking и пока что находится на раннем этапе тестирования. Компании-перевозчики могут зарегистрироваться для участия в ней и высказать своё мнение о возможном улучшении функциональности.

Программа доступна во всех странах, хотя пока что неизвестно, какие именно службы уже подключились к проекту, как скоро можно ожидать публичную бета-версию и так далее. В любом случае, это дело не быстрое.

Однако сама инициатива выглядит весьма интересной, поскольку позволит, хотя бы в теории, отслеживать все нужные отправления. Разумеется, в конечном итоге поддержка той или иной службы зависит от желания её руководства делиться с Google своими данными. Кроме того, на повестке дня остаётся вопрос безопасности, ведь утечка данных может скомпрометировать многих людей.