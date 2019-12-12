В Windows 10 теперь можно звонить через смартфон

Компания Microsoft продолжает работу по сближению операционных систем Windows и Android. Приложение Your Phone для Windows 10 уже умеет просматривать уведомления и фото с мобильного гаджета. Теперь же появилась возможность совершать полноценные звонки через мобильную сеть. Это позволит работать со смартфоном, не отрываясь от компьютера.

Звонить можно как по прямому номеру, набирая его на экранной клавиатуре, так и выбирая нужный из списка адресной книги. Также можно отвечать на вызовы или сбрасывать их, просматривать список звонков, а также «переключать» звонки с компьютера на смартфон.

Для работы потребуется ОС Android 7.0 и новее, а также само приложение, установленное на компьютер и мобильное устройство соответственно. Для авторизации используется учётная запись Microsoft, в которую надо войти на обоих устройствах.

Как ожидается, в перспективе приложение Your Phone станет ещё функциональнее и позволит дублировать экран смартфона на ПК. Вероятно, появятся и другие функции, что позволит создать полноценный «мостик» между Windows и Android, как это реализовано у Apple.