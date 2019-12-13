Игровой браузер Opera GX доступен под macOS

Разработчики игрового браузера Opera GX представили первую массовую сборку для macOS. До этого тестирование проводилось в закрытом режиме на территории 16 стран. А ещё раньше выпустили версию для Windows.

Сборка представляет собой доработанный браузер Opera, который получил дополнительные функции для улучшения игрового процесса. В частности, в нём есть система GX Control, которая позволяет пользователям ограничивать «аппетиты» браузера по части системных ресурсов. Это касается максимума ОЗУ и ресурсов процессора, которые выделяются для сёрфинга в Сети. Это позволит оставить больше ресурсов именно под игры.

Другие особенности включают в себя иконку Twitch в боковой панели, функцию «картинка в картинке», встроенные мессенджеры, блокировку рекламы, бесплатный VPN и поддержку тем оформления.

Разработчики отмечают, что в США 14 % пользователей играют в компьютерные игры на устройствах macOS, в то время как 82 % предпочитают для этого Windows. Таким образом, хоть «яблочная» система и не доминирует, но занимает довольно существенную долю на рынке, потому появление «игрового» браузера вполне оправдано.

Также отмечено, что 49 % пользователей испытывают некоторые технические проблемы с играми. 30 % жалуются на проблемы с сетью, 26% — на проблемы с ОЗУ и 14 % — нехватка ресурсов процессора. Учитывая, что в браузере есть инструменты для контроля, это должно помочь.

Веб-обозреватель Opera GX доступен для загрузки на Mac и на Windows на официальном сайте.