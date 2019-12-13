Microsoft раскрыла дизайн нового логотипа Windows

Microsoft изменит дизайн логотипа платформы Windows и многих иконок приложений операционной системы. О том, что производитель программного обеспечения планирует внести серьёзные изменения в дизайн иконок приложений, было известно давно, и представленные не так давно обновлённые значки приложений Microsoft Office стали только первым шагом на этом пути. Теперь же Microsoft показала более 100 обновлённых иконок для различных приложений, которые выполнены в стиле Fluent Design.

Большая часть представленных иконок представляет собой не что-то кардинально новое, а тонко изменённое старое, за счёт чего обновлённые значки выглядят более современно и органично, когда находятся рядом друг с другом. В Windows 10 множество иконок, которые плохо сочетаются друг с другом, а некоторые из них начали использоваться много лет назад и уже не соответствуют современному облику компании.

В текущем логотипе Windows, используемом как в Windows 8, так и в Windows 10, задействован только один цвет. В новом логотипе программной платформы используется нечто, напоминающее градиент, за счёт чего каждый сегмент изображения получает свой собственный цвет.

Уже известно, что на этом работа над обновлением иконок в Microsoft не будет закончена, и в следующем году разработчики представят ещё больше переработанных значков для своих продуктов.