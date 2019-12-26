В Windows 10 появится более простой способ обновления и установки драйверов

В следующем крупном обновлении Windows 10, которое планируется выпустить в 2020 году, появится новый способ обновления и установки дополнительных драйверов. В журнале изменений сборки 19536 платформы Windows 10 компания Microsoft подтвердила, что всё ещё работает над более простым способом установки драйверов и ежемесячных обновлений, не связанных с безопасностью.

Microsoft говорит, что пользователям будет предоставлен новый раздел в Центре обновлений Windows для управления необязательными обновлениями без использования стороннего ПО или диспетчера устройств. В этом разделе Центра обновлений Windows пользователи смогут увидеть драйверы и ежемесячные обновления, не связанные с безопасностью.

Согласно Microsoft, Центр обновлений Windows и так автоматически поддерживает драйверы в актуальном состоянии, но опция «Дополнительные обновления» даст большие средства контроля над установкой определенных драйверов. «Мы по-прежнему работаем над тем, чтобы вам было удобнее видеть все дополнительные обновления (включая драйверы, функциональные обновления и ежемесячные обновления, не связанные с безопасностью) в одном месте», — сказали в компании.