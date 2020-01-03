В браузере Chrome можно управлять мультимедийным контентом

Компания Google работает над глобальной функцией управления мультимедиа для Chrome, которая позволяет управлять мультимедийным контентом, воспроизводимым в фоновом режиме. Это даст возможность запускать и останавливать воспроизведение, даже если браузер свёрнут.

В минувшие выходные вышло обновление для веб-обозревателя, которое реализует такую возможность на Windows 10. В новой версии стало возможно управлять воспроизведением прямиком с панели инструментов браузера.

По умолчанию все возможности должны стартовать автоматически, однако если этого не произошло, нужно активировать соответствующий флаг. Для этого нужно перейти в список флагов chrome://flags и установить Enabled для Global media controls, после чего перезапустить браузер для применения изменений.

После перезапуска кнопка воспроизведения должна отображаться на панели инструментов всякий раз, когда есть источник звука, играющий в фоновом режиме или на переднем плане. Важно отметить, что это уже доступно в релизной ветви браузера, а не в Canary или Dev. То есть все пользователи 79-й сборки уже могут попробовать новинку. Это позволит «лёгким движением руки» отключать звук, а не выискивать вкладку среди десятков других.

На данный момент функция работает с YouTube, Spotify, Netflix, Amazon Prime, Dailymotion и Microsoft. Вероятно, в будущем число поддерживаемых сервисов расширится.