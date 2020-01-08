На всех смартфонах и планшетах Samsung обнаружилось шпионское ПО

На всех современных смартфонах и планшетах компании Samsung было обнаружено шпионское программное обеспечение, имеющее связь с Китаем. Фирменный софт Samsung регулярно связывается с расположенными на территории КНР серверами и, возможно, отправляет на них пользовательские данные. Факт отправки данных в КНР на момент публикации материала подтвержден не был.

«Брешь» в прошивках гаджетов Samsung обнаружил пользователь ресурса Reddit под псевдонимом Kchaxcer. Его тема, описывающая возникшую угрозу безопасности пользовательской информации, всего за сутки с момента создания набрала около 3000 комментариев.

Kchaxcer сообщает, что в прошивках Samsung есть программное обеспечение китайской компании Qihoo 360, встроенное в Device Care – фирменную утилиту Samsung, встроенную в оболочку One UI, которую Samsung устанавливает на свои современные смартфоны. Приложение включает функции оптимизации устройства, удаления временных и мусорных файлов, а также сканирования на вирусы и другое вредоносное ПО.

Компания Qihoo 360 занимается вопросами информационной безопасности, однако она неоднократно вовлекалась в скандалы вокруг приватности и конфиденциальности. Помимо прочего, Qihoo 360 обвиняли в скрытом (несанкционированном) сборе информации с устройств пользователей, на которых установлен ее софт.

Samsung практически моментально отреагировала на публикацию в Reddit. Ее представители подтвердили факт наличия программного обеспечения Qihoo 360 в составе Device Care.

В то же время Samsung никак не прокомментировала тот факт, что по причине наличия кода, принадлежащего Qihoo 360, в Device Care, приложение регулярно связывается с китайскими серверами.