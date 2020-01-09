Компания Microsoft выпустила свежее обновление Windows 10 Build 19541 в рамках «инсайдерской» программы. Оно доступно в рамках Fast Ring и включает в себя несколько незначительных улучшений, которые могут попасть в релиз 2020 года, а могут и не попасть.

Однако сами нововведения любопытны. Во-первых, это новая опция Диспетчера задач, которая покажет пользователям архитектуру каждого процесса. Она доступна на вкладке «Подробно» и будет демонстрировать, относятся ли программа к 32-битной или 64-битной категории.

Во-вторых, это новый значок на панели задач, который показывает, когда какое-либо приложение запрашивает местоположение пользователя. Это развитие идей безопасности, заложенных ранее. В своё время в «десятке» появилась функция показа микрофона, которая уведомляет, когда та или иная программа «слушает» пользователя.

Помимо этого, в Windows 10 Build 19541 появилась возможность мгновенных ответов и таймеров Bing в переработанном голосовом помощнике Cortana. А вот функции шуток и другие, связанные с разговорами, всё ещё находятся в разработке.

Важно отметить, что эти возможности не имеют даты релиза, поскольку компания недавно сменила схему раннего доступа.