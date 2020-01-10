Microsoft изменит политику обновлений для Windows 10

Корпорация Microsoft может отказаться от выпуска двух крупных обновлений для Windows 10 в год. Количество апдейтов, по информации портала Windows Latest, таким образом может сократиться вдвое.

Другими словами, Windows 10 будет глобально обновляться, вероятно, лишь каждую весну, что существенно увеличит время ожидания новых функций. Отказ от масштабных осенних патчей станет новой политикой Microsoft по развитию своей настольной ОС.

И все же, небольшие корректирующие осенние обновления, вероятно, продолжат выходить, но немного в ином виде.