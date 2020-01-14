Поддержка Windows 7 официально прекращена

Компания Microsoft официально прекращает расширенную бесплатную поддержку Windows 7 для обычных пользователей с сегодняшнего дня, 14 января. Система вышла 22 июля 2009 года, но до сих пор её используют порядка 400 млн человек, как дома, так и в офисах.

Начиная с завтрашнего дня системы начнут выводить полноэкранное уведомление о необходимости перейти на более новую ОС. В противном случае есть риски остаться без защиты, патчей безопасности и сервисной поддержки. Помимо этого, система останется без встроенных игр.

Впрочем, никто не запрещает использовать Windows 7 и в будущем. Функциональных обновлений для системы нет последние пять лет, а теперь же обновления прекращены и по части «заплаток». На данный момент ещё можно перейти на Windows 10 бесплатно, хотя официально эта акция прекратилась ещё 29 июля 2016 года.

При этом в самой Microsoft рекомендуют не обновлять систему, а покупать новый ПК или ноутбук с «десяткой», поскольку, по словам представителей корпорации, драйверы старых компьютеров и некоторые компоненты могут не заработать под новой ОС, поскольку на них может отсутствовать необходимая поддержка.

При этом отметим, что полная поддержка Chrome для Windows 7 будет продолжаться ещё не менее 18 месяцев. Однако о дальнейших шагах в этом направлении «корпорация добра» ничего не говорит.