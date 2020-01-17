У Windows 10 снова проблемы с обновлениями

Несколько дней назад Microsoft выпустила январское накопительное обновление KB4528760 для пользователей Windows 10, которое принесло несколько важных исправлений безопасности наряду с другими улучшениями. Однако у него возникли и проблемы.

Некоторые пользователи сообщают о сбоях в процессе установки. Это касается Windows 10 May 2019 Update и Windows 10 November 2019 Update. В ходе инсталляции появляется сообщение о невозможности завершить установку из-за прекращения работы службы. При этом средства устранения неполадок не смогли решить проблему.

При это компания ещё не подтвердила, является ли это ошибкой. Слабым утешением является тот факт, что о других проблемах пользователи не сообщают.

Важно отметить, что это обновление должно было закрыть «дыру», о которой ранее АНБ предупредило компанию. Речь идёт о криптографической библиотеке Crypt32.dll, которая управляет сертификатами безопасности и функциями шифрования сообщений. С её помощью также проверяются подписи программного обеспечения, что блокирует установку неразрешённого ПО.

Таким образом, можно ожидать, что компания постарается оперативно исправить проблему, ведь в противном случае под угрозой окажутся миллионы компьютеров. Хотя после появления данных о бреши корпорация почти сразу заявила о готовности патча, того самого KB4528760. Очевидно, что в Редмонде поспешили.