В Chrome хотят встроить Google Assistant

Google планирует перевести весь голосовой поиск в браузере Chrome на другой уровень. Компания работает над внедрением новой функции, которая по существу заменит старый голосовой поиск в браузере. Проще говоря, в него интегрируют Google Assistant, что позволит распознавать команды, используя мощности виртуального помощника. А значок микрофона в адресной строке Chrome заменят на логотип Assistant.

Пока что эти изменения не приняты даже в раннюю версию, есть лишь два коммита в Chromium Gerrit. Отметим, что ранее Google Assistant появился в Pixel launcher и некоторых других приложениях компании.

Следует отметить, что подобное уже сделали в Mozilla. Функция Firefox Voice пока что доступна в тестовом режиме и пока работает только с английским языком. Иронично, что для обработки используются мощности Google, хотя в компании и утверждают, что поисковый гигант не хранит никаких записей или данных.