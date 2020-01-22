Крупное обновление Windows 10 стало доступно для всех

Компания Microsoft объявила о полной доступности крупного полугодового обновления Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).

Изначально Windows 10 November 2019 Update дебютировало в ноябре. Теперь для получения обновления требуется лишь нажать на кнопку «Проверить наличие обновлений» в настройках. Об этом говорится в обновлённом документе поддержки на сайте компании. Также Microsoft ускорила процесс распространения автоматического обновления.

Windows 10 November 2019 Update стал первым крупным осенним апдейтом с акцентом на стабильность и надёжность. Основные заметные для пользователей новшества принесёт версия 20H1 весной.

Самые заметные изменения можно найти в настройках и управлении оповещений, меню «Пуск» и панели задач. Обновлена поисковая функциональность в «Проводнике» — теперь можно искать и в учётной записи OneDrive. Кроме того, с заблокированного экрана можно запускать не только Cortana, но и другие голосовые помощники.