Акция в МТС: скидка на ряд смартфонов Honor по промокоду «Супер»

К акции «Промокод» присоединились еще несколько смартфонов. В сети салонов и интернет-магазине МТС появилась возможность сэкономить до 120 рублей при покупке представителя бренда Honor.

Скидка по промокоду «Супер» стала распространяться на модели Honor 8A, Honor 8S, Honor 9X, Honor 10i, Honor 20 и Honor 20 Pro. Диапазон выбора очень большой: от флагманов до бюджетных моделей.

Для того, чтобы воспользоваться скидкой по акции, необходимо сообщить промокод «Супер» работнику салона связи МТС либо ввести его в соответствующее поле на странице корзины в интернет-магазине МТС.