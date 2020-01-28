Звонки со смартфона в Windows 10 стали доступны всем пользователям

В декабре прошлого года стало известно о том, что Microsoft начала внедрение функции, позволяющей принимать и совершать звонки со смартфона через приложение «Ваш телефон» (Your Phone) для программной платформы Windows 10. Тогда говорилось о том, что функция доступна участникам программы Windows Insiders, а теперь компания начала её планомерное распространение на обычных пользователей.

Чтобы начать использование новой функции, нужно установить на компьютер и смартфон соответствующие приложения, а также предоставить им необходимые права доступа. Уже сейчас новая функция доступна пользователям мобильных устройств, работающих под управлением Android и iOS.

На данный момент приложение более качественно оптимизировано для работы на флагманских Android-смартфонах, таких как Samsung Galaxy Note 10, где можно использовать функцию Link to Windows.