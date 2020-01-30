Google объединит почту и мессенджер в одном приложении

Компания Google планирует выпустить приложение, объединяющее в себе почтовый сервис Gmail, облачное пространство Google Drive, а также фирменный корпоративный мессенджер Hangouts.

Вероятно, новое приложение Google создаётся для того, чтобы привлечь внимание корпоративных клиентов, которые переключились на использование сервисов конкурирующих компаний, в том числе Microsoft. Например, сервисы Microsoft Teams и Slack предоставляют пользователям разные функции голосовой и видеоконференцсвязи, а также имеют интеграцию с облачными сервисами вроде Dropbox и Salesforce. В настоящее время Google не может предложить корпоративным пользователям G Suite что-то подобное.

Стоит отметить, что на момент запуска мессенджер Google Hangouts предназначался для потребительского рынка, но позднее стал преимущественно ориентированным на корпоративных пользователей. В настоящее время он разделён на несколько отдельных продуктов, в том числе видеочат Hangouts Meet, текстовый мессенджер Hangouts Chat, а также стандартную версию, в которой объединены возможности упомянутых приложений.