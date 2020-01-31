ESET: 99% мобильных вредоносов нацелены на ОС Android

Международная антивирусная компания ESET представляет отчет по кибербезопасности мобильных устройств в 2019 году. В нем рассмотрены уязвимости iOS и Android, наиболее распространенные угрозы и способы защиты от них.

По данным Statcounter, Android является самой распространенной мобильной ОС в мире, на ее долю в настоящее время приходится 76% рынка. Доля пользователей iOS составляет 22%.

Постоянный рост числа пользователей и разнообразие экосистемы Android делают платформу идеальной мишенью для кибератак. Стоит отметить, что 90% гаджетов не обновляются до актуальной версии ОС с исправленными уязвимостями. Неудивительно, что 99% мобильных вредоносных программ обнаруживаются именно на устройствах на Android.

В 2019 году лидирующие позиции по количеству задетектированных вредоносов, нацеленных на Android, заняли Россия (15,2%), Иран (14,7%) и Украина (7,5%). В целом, количество детектируемого нежелательного ПО по сравнению с 2018 годом снизилось на 9% благодаря усилиям Google. Однако нельзя говорить о том, что угрозы в Google Play встречаются реже. Напротив, все чаще обнаруживаются трояны, замаскированные под безопасные приложения, которым удается пройти проверку безопасности.