Обновление Windows 10 приводит к "синему экрану смерти"

Компания Microsoft недавно выпустила очередное накопительное обновление KB4532695, которое должно было починить поиск в Проводнике, но так полностью и не сделало этого. Помимо этого патч принёс дополнительные проблемы.

У некоторых пользователей обновление вызвало «синий экран смерти» (Blue Screen of Death, BSoD) и проблемы со звуком. А ещё сообщается о медленной загрузке системы в ряде случаев.

Более того, некоторые пользователи даже сообщают о невозможности запустить компьютер после перезагрузки. Сообщается, что ПК не реагирует на кнопку включения, хотя возможно, что это просто совпадение. Пользователь, который столкнулся с подобной ситуацией, сообщил, что это первый случай, когда он не может удалить «проблемное» обновление.

Ещё в одном случае говорится о циклической перезагрузке системы с сообщением о критической ошибке. Восстановление ОС, чистая установка из ISO-образа и прочие действия не помогают.

При этом у некоторых пользователей вышеуказанные проблемы проявляются, если ставить обновление на уже существующую систему. Чистая установка ОС и последующая инсталляция KB4532695 не приводят к появлению BSoD. А проблему со звуком, как утверждается, можно решить обновлением драйверов.