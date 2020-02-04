Ubuntu обошла Windows 10 по скорости работы

На сайте Phoronix опубликовано сравнение недорого ноутбука в операционных системах Ubuntu и Windows 10. Тестирование провёл основатель Phoronix Media и главный разработчик Phoronix Test Suite Майкл Ларабел. Как оказалось, операционная система от Canonical оказалась в среднем быстрее, чем решение от Microsoft.

Проверку Ларабел проводил на ноутбуке Motile M141 за 200 долларов. Он базируется на процессоре AMD Ryzen 3 3200U с 4 Гбайт ОЗУ и SSD на 120 Гбайт. Есть также 14-дюймовый дисплей с разрешением Full HD.

Специалист провёл в общей сложности 63 теста. В 60 % случаев Ubuntu оказалась быстрее, а в среднем отзывчивость работы свободной ОС оказалась на 15 % выше, чем у решения из Редмонда. К примеру, показатели были выше в рендеринге текста с помощью Java, бенчмарке Intel Trave Tracer, а также среде разработки Python 3.

Кроме того, по словам Ларабела, линуксовая версия графического редактора GIMP оказалась быстрее, чем аналог на Windows 10. Хотя в некоторых задачах разницы почти не было. Это, к примеру, перекодирование музыки и работа с архивами.