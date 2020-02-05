Google выпустила "нераздражающий" Chrome 80 без FTP

Версия Chrome 80 уже доступна для компьютеров с Windows, Linux и macOS, а также смартфонов с Android.

Браузер получил менее надоедливое управление оповещениями. Многие сайты постоянно запрашивают разрешения на сохранение cookie, получение данных о месторасположении, а также отправляют прочие оповещения. Теперь интерфейс будет работать иначе. Например, сообщение о заблокированном оповещении ненадолго появится на месте пиктограммы перечеркнутого колокольчика в адресной строке. В мобильном Chrome соответствующая панель ненадолго всплывет внизу экрана. При первом запуске появится помощник с пояснениями: "Обычно вы блокируете оповещения. Чтобы разрешить оповещения сайта, нажмите здесь".

Также в Chrome 80 постепенно начнется внедрение новой классификации файлов cookie, защищающей их от передачи и скрытой идентификации. Как пообещала Google ранее, новшество появится к концу февраля у небольшого количества пользователей, затем охват будет наращиваться.

Кроме того, в новой версии браузера по умолчанию отключен протокол передачи файлов FTP. Пока что поддержку протокола можно будет включить вручную. Окончательно же избавиться от FTP разработчики планируют в версии 82.