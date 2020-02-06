Google создает новую операционную систему

Компания Google подала в патентное ведомство США (USPTO) заявку на регистрацию торговой марки Pigweed. Обнаружил ее пользователь Reddit под псевдонимом Lgats, и в ее описании отмечено ее прямое отношение к операционным системам.

На момент публикации материала Google ни разу не заявляла о разработке ОС с кодовым или финальным названием Pigweed. Заявка на регистрацию торговой марки была подана 31 января 2020 г.

Pigweed стала второй ОС компании с «цветочным» названием. Так по-английски называют амарант – однолетнее травянистое растение. В распоряжении Google также есть пока не анонсированная и не выпущенная «цветочная» ОС Fuchsia (фуксия – англ.). Впервые о ней стало известно в августе 2016 г., когда ее исходный код был опубликован на портале GitHub.