Microsoft добавила рекламу в меню «Пуск» Windows 10

Пользователи Windows 10 начали замечать рекламу внутри меню «Пуск». Например, сверху списка приложений появилось объявление «Все еще пользуетесь Firefox? Microsoft Edge уже здесь». Таким образом компания рекламирует свой новый браузер, который теперь работает на движке Chromium.

Это нововведение не понравилось пользователям. Но оказалось, что от этой рекламы легко избавиться — для этого нужно нажать правой кнопкой мыши по объявлению и нажать «Отключить все приложения». Также можно зайти в «Настройки» → «Персонализация» → «Пуск» и в этом меню отключить пункт «Иногда показывать предложения в меню "Пуск"».

Компания и раньше использовала меню «Пуск» для рекламы своих сервисов среди плиток, но потом компания отказалась от этой практики. Теперь же Microsoft все чаще использует свою операционную систему для рекламы. В январе пользователи встроенного текстового редактора WordPad заметили баннер с рекламой офисного пакета Office 365.