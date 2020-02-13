Состоялся релиз браузера Vivaldi 2.11

Разработчики браузера Vivaldi выпустили обновление под номером 2.11 с несколькими новыми функциями. Веб-обозреватель получил кнопку открепления видео, которая позволяет выносить ролик в отдельное окно и переключаться между вкладками, не прерывая просмотра.

В этом режиме можно смотреть не только текущее видео, но также переходить на другие, выбирать их из плейлиста и так далее. Однако функция открепления не работает на некоторых сервисах.

Другим нововведением стало переключение фокуса между элементами интерфейса браузера и веб-страницей. Для этого используется клавиша F6 (или Shift+F6). Перемещение осуществляется стрелками. Похоже, что такой режим нужен разве что при наличии проблем с мышкой.

Расширилась возможность использования тем браузера. Теперь можно не только менять оформление веб-обозревателя по графику, но и делать то же, если по расписанию меняется и оформление ОС. Теперь оба изменения будут происходить одновременно.

Наконец, улучшилась, как утверждается, возможность автоматического выбора локали для инсталлятора Windows.

Из мелочей заявлены исправления в адресной строке и инструментах разработчика. Также улучшения получили меню, заметки и закладки. Скачать браузер можно на официальном сайте.