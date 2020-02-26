Windows 10 может получить новое меню «Пуск»

По сообщениям сетевых источников, Microsoft планирует обновить меню «Пуск» в Windows 10, убрав из него плиточный интерфейс, который несколько лет активно использовался в операционных системах корпорации. Предполагается, что вместо плиточного интерфейса в меню «Пуск» будут отображаться приложения, с которыми пользователь взаимодействует чаще всего.

В настоящее время в Windows 10 по умолчанию используется меню «Пуск», содержащее около двух десятков плиток, многие из которых не отображают полезной информации. В то время как плиточный интерфейс хорош на смартфонах и планшетах, большинство пользователей Windows 10 на компьютерах предпочитают внешний облик рабочего стола старого типа.

Предполагается, что переработанное меню «Пуск» будет напоминать меню «Пуск», используемое в Windows 10X, но пользовательский интерфейс адаптируют для компьютеров. В сообщении сказано, что новое меню «Пуск» может появиться в одном из будущих обновлений.