Разработчики выпустили первый релиз-кандидат Android-x86 9.0. И хотя тестовые сборки были доступны в течение нескольких месяцев, нынешняя версия является первой стабильной «девяткой» на ПК и ноутбуках.

Android-x86 9.0-r1 использует ядро Linux 4.19 LTS, поддерживает OpenGL ES 3.x через драйверы Mesa, а также OpenGL ES 2 на SwiftShader для неподдерживаемых GPU.

В этой версии реализована начальная графического API Vulkan (пока её статус экспериментальный и ограничивается графикой Intel/Radeon). Также система поддерживает безопасную загрузку UEFI и имеет новый интерактивный инсталлятор с текстовым интерфейсом.

Из аппаратных решений поддерживаются мультитач, звуковые карты, Wi-Fi, Bluetooth, различные датчики, камеры и проводное соединение Ethernet через DHCP. Также разработчики добавили поддержку мыши в VirtualBox, QEMU, VMware и Hyper-V.

Появилась возможность запускать ARM–приложения в x86-окружении. Для этого используется особая прослойка. А флешки и карты памяти теперь монтируются автоматически при подключении.

Отметим, что для смартфонов уже есть Android 10 и готовится Android 11, однако проект Android-x86 является фанатским, потому неизбежно отстаёт от официальной разработки Google, тем более, что многие решения приходится адаптировать под традиционную платформу ПК.

Скачать актуальную версию можно на официальном сайте. Доступны образы ISO для запуска в Live-режиме для архитектур x86 и x86_64. Также есть rpm-пакеты для установки в Linux.