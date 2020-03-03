Microsoft анонсировала Universal Print Private Preview

Microsoft представила предварительную версию облачного сервиса Universal Print, который призван упростить и ускорить работу с принтерами. Новый сервис позволяет перенести всю инфраструктуру в облако.

Администраторам больше не нужно устанавливать драйверы на пользовательские устройства и обучать персонал работать с принтерами. Теперь достаточно добавить устройство в сервис и раздать доступы. Также Universal Print предлагает широкие возможности администрирования и позволяет найти ближайший к пользователю принтер на основе его геоданных.

Universal Print работает только на устройствах с Windows 10 Enterprise или Education (сборка 1903 или новее), а также клиенте Azure Active Directory.