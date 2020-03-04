Вышла стабильная версия Chrome OS 80. Одним из важных нововведений 80-й версии стал обновлённый планшетный интерфейс, который можно включить в следующих «флагах»:

chrome://flags/#webui-tab-strip

chrome://flags/#new-tabstrip-animation

chrome://flags/#scrollable-tabstrip

Также для планшетного режима добавили несколько удобных жестов, которые активируются в chrome://flags/#shelf-hotseat.

Была обновлена Linux-подсистема для запуска нативных приложений. В Chrome OS 80 она использует основу Debian 10 Buster. Разработчики отмечают, что это позволило достичь большей стабильности и производительности в использовании Linux-программ на Chrome OS. Важно: после обновления системы все нативные приложения необходимо переустановить из-за нового Linux-контейнера.

Прочие важные нововведения в Chrome OS 80:

Внедрение технологии Ambient EQ для автоматического регулирования цветовой температуры экрана в зависимости от времени суток и окружающего освещения.

Добавлена возможность установки Android-приложений через утилиту adb (в режиме разработчика).

Для Netflix (Android-приложение) добавлена поддержка режима картинка-в-картинке.

Актуальные ноутбуки и планшеты на Chrome OS уже могут обновиться до 80-й версии, а энтузиасты могут скачать последнюю неофициальную сборку на специальном проекте, посвящённом этой ОС для процессоров x86 / x64 и ARM.