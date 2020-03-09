Обновление Windows 10 "сломало" спящий режим

Очередное минорное обновление Windows 10 KB4535996 привносит улучшение поиска в системе и исправления небольших ошибок, но вместе с этим добавляет новые проблемы. Как сообщает WindowsLatest, пользователи столкнулись с проблемой — спящий режим в системе перестал нормально работать.

Похоже, что проблема связано с системой управления питания в Windows 10. Пользователи жалуются, что после обновления их компьютеры сами выходят из спящего режима, даже если это ноутбук с закрытой крышкой. На форумах появилось сразу несколько жалоб.

По этим жалобам сложно сказать, насколько проблема массовая — потому что она может проявляться незаметно для многих. Microsoft пока официально не признавала эту проблему.

Помимо этого, были и другие жалобы на февральское обновление Windows 10. После установки новой версии системы у некоторых пользователей появился «синий экран смерти». Обновление KB4535996 относится к классу необязательных, поэтому для временного решения проблемы можно отменить ее установку в настройках.