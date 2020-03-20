Microsoft продлила период поддержки Windows 10 версии 1709 из-за коронавируса

Корпорация Microsoft объявила о продлении периода поддержки программной платформы Windows 10 версии 1709 до 13 октября 2020 года. Это означает, что устройства, работающие под управлением ОС этой сборки, продолжат получать обновления до указанной даты, тогда как изначально поддержку планировалось прекратить 14 апреля 2020 года. Кроме того, все совместимые версии Microsoft Configuration Manager будут поддерживать Windows 10 (1709) до 13 октября.

На такой шаг разработчики пошли из-за продолжающейся вспышки коронавируса, которая вынудила Microsoft перевести сотрудников на удалённую работу. Стоит отметить, что не все версии выпущенной осенью 2017 года Windows 10 (1709) будут поддерживаться после 14 апреля. Речь идёт о корпоративных и образовательных версиях программной платформы, а также IoT Enterprise. Устройства, работающие на основе указанных версий Windows 10, будут получать обновления безопасности с мая по октябрь этого года. Финальное обновление безопасности для Windows 10 (1709) будет выпущено 13 октября 2020 года.

«Главный приоритет Microsoft — здоровье и безопасность наших сотрудников, клиентов, партнёров и сообществ. Мы оценивали ситуацию в области общественного здравоохранения и понимаем, какое влияние это оказывает на вас, наши уважаемые клиенты. Чтобы облегчить одну из многих проблем, с которыми вы сталкиваетесь в настоящее время, и, основываясь на отзывах клиентов, мы решили отложить запланированную ранее дату окончания обслуживания платформы Windows 10 (1709)», — говорится в сообщении Microsoft, которое было опубликовано в сообществе разработчиков.

В сообщении также сказано, что обновления безопасности будут доступны через привычные каналы обслуживания, такие как Центр обновления Windows и др.