Существование Windows Core OS подтвердил бенчмарк

В преддверии конференции Build 2020 в базе данных тестового пакета Geekbench снова появилось упоминание о модульной операционной системе Windows Core, которая ранее уже фигурировала в утечках. Сама Microsoft официально не подтверждала её существования, но неофициально данные просачивались.

Как предполагается, Windows Core OS сможет работать на ноутбуках, ультрабуках, устройствах с двумя экранами, голографических шлемах HoloLens и так далее. Возможно, на её основе появятся и смартфоны. В любом случае, для неё заявлена модульная система, которая может указывать на различные графические среды, по аналогии с разными DE в дистрибутивах Linux.

В базе данных Geekbench появилась виртуальная машина, работающая под управлением 64-разрядной Windows Core. Аппаратной основой выступает ПК на базе процессора Intel Core i5-L15G7 Lakefield с базовой тактовой частотой 1,38 ГГц и 2,95 ГГц в турбобусте.

К сожалению, результаты тестирования вряд ли могут сказать что-либо ещё, кроме самого факта существования ОС. Однако и это уже достаточно, учитывая отсутствие официальных заявлений из Редмонда.

На данный момент нет точных сведений о том, когда выйдет Windows Core OS, в каком виде, под какой редакцией и так далее. Вероятно, первой сборкой на её основе станет Windows 10X, которую ожидают в этом году.

Отметим, что Microsoft планирует существенно улучшить производительность контейнеров в Windows 10X, что позволит выполнять приложения Win32 с той же скоростью, что и на обычной Windows 10.