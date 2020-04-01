Настольный Chrome получит новый интерфейс. В настоящее время Google работает над новой версией браузера, которая будет изменена в угоду владельцам моноблоков и ноутбуков с сенсорными дисплеями.

Обновленный браузер получит видоизмененные ползунки. Они будут приведены к единому стандарту и станут более удобными для управления касанием – сами ползунки станут меньше, а свободного пространства над ними и под ними станет больше, что снизит риск случайного касания других элементов.

Также изменится облик поля ввода запроса, увеличится расстояние между иконками сайтов, а галочки и точки поменяют цвет с черного на синий. Изменения ожидаются с релизом Chrome 83, у которого пока нет даты выхода.