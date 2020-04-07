Google выпустила апрельский патч безопасности для Android

Компания Google выпустила новый патч системы безопасности для операционной системы Android. Он уже доступен для всех смартфонов семейства Pixel, начиная с Pixel 2. Патч безопасности, датируемый первым апреля 2020 года, исправляет 12 проблем, а «заплатка» от 5 апреля закрывает 43 «дыры».

Исправленные уязвимости варьируются от умеренных до критических. Наиболее серьёзные позволяли злоумышленникам исполнять любой код путём создания специального файла. В отчёте о конфиденциальности и безопасности Android, Google заявила, что «ни одна критическая уязвимость, затрагивающая платформу Android, не была публично раскрыта до выпуска обновления для системы безопасности или устранения уязвимости».

Помимо решения проблем с безопасностью новые обновления исправляют также несколько «глюков» системы. Первый связан с утечками памяти, препятствующими подключению некоторых Bluetooth-устройств с пониженным энергопотреблением. Другой — с прерываниями входящего сигнала Bluetooth-устройств во время разговоров. Помимо этого, исправлена проблема, вызывающая задержку при открытии клавиатуры в некоторых приложениях.