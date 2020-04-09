Windows 10 Build 19607 доступна для загрузки

В новой сборке Windows 10 Insider build 19603 компания Microsoft показала переработанное приложение Microsoft News, которое теперь называется Microsoft News Bar. Свежее обновление Windows 10 предназначено для тестировщиков и относится к уровню «Быстрого доступа» («Fast Ring»), своего рода репозитория для текущих программ, официальный выпуск которых Microsoft не планировала в конкретном релизе.

Наряду с исправлением ошибок, свежий Build 19603 содержит несколько новых функций: улучшенная интеграция файлов в подсистеме Windows для Linux, улучшения настроек хранилища, панель новостей (Microsoft News Bar), поддержка формата Canon CR3 в расширении RAW от Microsoft.

Для запуска панели новостей Microsoft не требуется сборка Windows Insider, хотя на ПК с Windows она доступна только в виде бета-приложения. Приложение выводит на экран тизеры, по умолчанию настроенные в текстовом режиме. Но можно также настроить отображение изображений, изображений с соответствующими заголовками или скрыть их целиком. На данный момент приложением отображается только общая новостная лента, а также новости компании, связанные с конкретным набором акций. Новости о погоде и спорте обещаны в будущем.

На текущий момент панель новостей News Bar выглядит довольно просто. Например, в полноценном приложении Microsoft News есть поиск по определенным темам, а в News Bar данная возможность пока не реализована.

Версия Windows 10 Insider Preview выпускается специально для того, чтобы её пользователи первыми тестировали нововведения и отправляли отчёты в Microsoft о найденных в сборках проблемах.