Вышел браузер Chrome 81

Браузер Chrome 81, первоначально запланированный на 17 марта и отложенный из-за продолжающейся вспышки коронавируса, наконец вышел. Это версия приносит два крупных новшества: улучшенная поддержка WebXR (технология дополненной реальности Chrome, первоначально добавленная в Chrome 79) и начальная поддержка стандарта Web NFC.

Планировались и другие важные новшества, но они были отложены: редизайн пользовательского интерфейса для элементов веб-форм Chrome пока не готов, а удаление поддержки протоколов шифрования TLS 1.0 и TLS 1.1 отложено до Chrome 84. Решение отложить удаление этих двух протоколов связано с текущей пандемией COVID-19: отсутствие протоколов могло бы воспрепятствовать некоторым пользователям Chrome 81 получить доступ к критически важным государственным медицинским сайтам, которые всё ещё применяют устаревшие TLS 1.0 и 1.1 для своих соединений HTTPS.

Выпуск Chrome 81 — один из самых сложных в истории браузера. Разработчикам не только пришлось перенести целый ряд функций в следующую версию, но и пойти на трёхнедельную задержку запуска этой версии, которая нарушила график регулярных шестинедельных выпусков Google. Поэтому программный гигант сделал первый в своём роде шаг по пропуску Chrome 82 (работа над ним прекращена) — следующей версией станет Chrome 83 — видимо, она тоже выйдет не через 1,5 месяца, а через 2.

Но это не означает, что в версии 81 не хватает новшеств — наиболее важным, безусловно, является новый стандарт Web NFC API. Современные смартфоны уже поддерживают NFC, но конечным пользователям обычно требуется специальное приложение, работающее на их устройстве для взаимодействия с метками NFC, размещёнными в реальном мире. Новый стандарт Web NFC, добавленный в Chrome, позволит веб-сайтам взаимодействовать с метками NFC напрямую, без установки специальных приложений на телефоны.

На данный момент эта функция не будет широко доступна для всех пользователей, но уже будет проходить обкатку в реальных условиях. Разработчики получили возможность создавать приложения, основанные на новом стандарте Web NFC, видеть, как они работают, и делиться информацией с командой Chrome перед более широким запуском. Пользователи получат доступ к Web NFC, начиная с Chrome 84.

Несмотря на сохранение TLS 1.0 и TLS 1.1, в Chrome 81 повышается безопасность соединений HTTPS иначе. Chrome 81 — последний этап по удалению смешанного HTTPS-контента из Сети. Смешанный контент HTTPS относится к веб-страницам, на которых материалы вроде изображений, кода JavaScript или таблицы стилей могут загружаться как через HTTP, так и через HTTPS. Начался этот процесс в Chrome 79, а заканчивается в Chrome 81: теперь даже изображения браузер в обязательном порядке будет пытаться загружать через https:// на таких сайтах, блокируя их в случае неудачи.

Подробнее о более мелких изменениях и исправлениях в Chrome 81 можно прочесть на странице в блоге Google. Скачать настольную версию браузера можно с официального сайта, а вариант для Android — с Google Play.