В МТС открылся предзаказ на новый iPhone SE

В интернет-магазине МТС уже можно оформить предзаказ на новый смартфон iPhone SE. Старт продаж самого демократичного в современной линейке «айфонов» начнется 8 мая.

Новинка придется по душе всем, кто соскучился по компактным смартфонам. iPhone SE второго поколения получил экран с диагональю всего 4,7 дюйма, вместе с тем внутри него установлена актуальная технологическая начинка.

Так, он работает на базе самого мощного процессора Apple A13 Bionic, которым оснащены все последние смартфоны бренда. Также устройство поддерживает технологии Gigabit LTE и Wi-Fi шестого поколения, позволяющие обеспечивать очень высокие скорости передачи данных. А поддержка двух SIM‑карт, обычной и eSIM, делают его удобным для поездок за границу или делового общения.

Основательно прокачаны и его фотомодули. Основная широкоугольная камера на 12 Мп умеет снимать видео в 4K, а фронтальная на 7 Мп обучена портретному режиму с размытием заднего фона и возможностью регулировать степень размытия.

Корпус iPhone SE выполнен из прочного алюминия и стекла, а сам аппарат защищен от попадания пыли и влаги по стандарту IP67, благодаря чему он способен без малейшего вреда для себя погружаться на глубину до 1 метра в течение 30 минут. А это значит, что дождь и случайно пролитая чашка кофе ему не страшны.

На предзаказы действует специальная цена. При оформлении покупки по 7 мая включительно современный iPhone SE с объемом памяти 64ГБ будет доступен за 1399 рублей, версия со 128ГБ – за 1599 рублей, версия с 256ГБ – за 1899 рублей.