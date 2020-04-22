Вышла новая версия браузера Opera

Opera интегрирует Instagram в новую версию своего десктопного браузера Opera 68. Популярный браузер, доступный на Windows, Mac и Linux, уже обладает несколькими встроенными мессенджерами в боковой панели, включая Facebook Messenger, WhatsApp и Вконтакте.

В течение последних недель люди, массово остающиеся дома и соблюдающие социальную дистанцию, стали все активнее пользоваться социальными сетями, чтобы оставаться на связи со своими друзьями и близкими. Это также видно по тому, насколько чаще стали использоваться встроенные мессенджеры в Opera по мере того, как люди все больше времени проводят за десктопными компьютерами в свое рабочее и свободное время.

Многие по-прежнему считают Instagram исключительно мобильной платформой, но на самом деле компания выпустила больше новых функций для своей веб-версии, включая, например, недавно открытый доступ к сториз и личным сообщениям, о чем просили большое количество пользователей. Теперь Opera интегрирует эти новые функции в свой браузер, делая их доступными на различных платформах.

Пользователи Opera также получат доступ к своей основной ленте Instagram. Таким образом, вместе со сториз, функцией Explore и личными сообщениями, можно в полной мере оценить преимущества полноценный работы с Instagram на своем десктопном компьютере.

Использование мессенджеров и Instagram прямо в Opera позволяет получить все преимущества работы в интернете без каких-либо отвлекающих факторов. Пользователи могут сами решить, когда им необходим мессенджер, и не отвлекаться на постоянные уведомления, если только не активируют их самостоятельно.

В Opera есть также удобная функция Пространства, позволяющая управлять различными проектами, будь то рабочими или личными, в одном и том же окне браузера. Используя боковую панель в левой части Opera, пользователи могут группировать вкладки в пять различных пространств. Браузер также позволяет кастомизировать их иконки и названия.