Microsoft официально подтвердила выход Windows 10X для классических устройств

Официальные представители Microsoft в прошлом году сделали заявление, согласно которому Windows 10X разрабатывалась для работы на новых устройствах с двухэкранной конфигурацией. В апреле 2020 года компания Microsoft изменила позиционирование своего продукта и решила сделать приоритетными для установки Windows 10X устройства с одним дисплеем. Сегодня, в записи своего блога о будущем Windows, Панай официально подтвердил курс компании на «классические» девайсы с одним экраном.

Официальная причина, по которой Microsoft нацеливается на одноэкранные гаджеты — влияние пандемии коронавируса COVID-19 на покупательские привычки пользователей. И это может быть на самом деле правдой, поскольку пользователи, скорее всего, больше заинтересованы сейчас в проверенных форм-факторах, таких как ноутбуки и устройства 2-в-1, нежели в совершенно новых, ещё непроверенных устройствах. Именно поэтому Microsoft приостановила поставку гибрида планшета и ноутбука Surface Neo, которое уже должно было появиться в продаже примерно в этом месяце.

Хотя выпуск ОС Windows 10X очень важен, это не единственное, что сейчас имеет значение для компании. Windows 10, в том виде в каком она существует в настоящее время, по-прежнему важна и актуальна более, чем когда-либо, подчеркнул Панай. Он сказал, что Microsoft сделает весьма специфичный контент для Windows-разработчиков главной частью своей конференции Build 2020, которая состоится в онлайне в конце этого месяца.

Сообщение главы Microsoft включает в себя некоторые новые данные о том, как текущая ситуация с пандемией повлияла на использование ОС Windows. Сообщается, что Windows 10 используется на 75 % дольше, с точки зрения времени потраченного на работу в ОС, чем за тот же период год назад. Довольно правдоподобно, учитывая, что сейчас пользователи учатся и работают удаленно, вероятно, меньше находятся в движении, и больше привязаны к своим домашним «рабочим» местам.