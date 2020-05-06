Крупное обновление Windows 10 выйдет 28 мая

Новая сборка Windows 10 выйдет 28 мая 2020 года. Ранее релиз был запланирован на 12 мая, но компания решила перенести его из-за перевода сотрудников на удаленную работу и необходимости дополнительных проверок.

В частности, Microsoft хочет убедиться, что новое крупное обновление не повлияет на работу компьютеров в медицинских учреждениях.

Новая сборка предложит функцию восстановления системы из облака, усовершенствованную функцию доставки обновлений, расширенную функциональность диспетчера задач (теперь в нем отображается температура графического процессора), а также различные улучшения для Cortana, поиска Windows и управления сетью.