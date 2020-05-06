Mozilla выпустила Firefox 76.0 для Windows, macOS и Linux. В новой версии усовершенствован менеджер паролей Lockwise. Теперь он умеет оповещать пользователей о взломах сайтов и предлагает для таких случаев обновить все учетные записи, использующие один и тот же пароль.

Еще Lockwise научился создавать безопасные, случайно сгенерированные пароли, которые можно использовать для новых учетных записей. А на общих устройствах, для которых не был установлен мастер-паролей, браузер предлагает авторизироваться через свою запись, ввести PIN-код либо воспользоваться биометрической верификацией.

Также браузер получил поддержку функции «картинка в картинке», более сложной обработки звука и улучшенный рендеринг графики.