Бывший глава ПВТ сообщил о намерении баллотироваться в президенты

Бывший директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало объявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Сообщение об этом он разместил на своей странице в «Фейсбуке».

Валерий Цепкало — бывший директор ПВТ, руководил им с момента основания в октябре 2005 года до начала марта 2017-го. В прошлом занимал пост помощника Президента Беларуси в сфере науки и технологий, в 1997–2002 гг. был послом Беларуси в США, до этого работал первым заместителем министра иностранных дел Беларуси. Сегодня международный консультант по созданию инновационных структур.

«Я принял решение баллотироваться на пост президента Республики Беларусь! У меня достаточно для этого и управленческого, и жизненного опыта! Имея серьезные контакты в политических и деловых кругах в разных странах мира, я смогу их использовать на благо народа Беларуси! Создав Парк высоких технологий, я показал и Беларуси, и всему миру, что наш народ может быть столь же умным, творческим и предприимчивым, как американцы, англичане, японцы, корейцы и другие успешные народы Земли", - вот неполный текст заявления Валерия Цепкало.