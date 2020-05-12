Биткоин пережил третий «халвинг»

Именно сегодня произошёл «халвинг» (halving, «уполовинивание») биткоина — на 630 000 блоке в два раза уменьшилась сумма вознаграждения за добавление майнерами нового блока в блокчейн: с 12,5 до 6,25 BTC. Курс криптовалюты в последние сутки пока находится на стабильном уровне и составляет $8634.

Сама идея «халвинга» была программно заложена разработчиком биткоина Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto — псевдоним человека или группы людей) в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад. Главная цель халвинга, который происходит примерно раз в четыре года (первый был в 2012, второй — в 2016), заключается в контроле эмиссии криптовалюты и сдерживании её инфляции. Проблема, однако, теперь заключается в огромном количестве криптовалют-подражателей, что несколько подрывает идею дефицита в биткоине.

Причина, по которой халвинг так волнует всех причастных к майнингу и торговле криптовалютами, заключается в том, что данное событие рассматривается как мощный положительный фактор для роста цены флагмана крипторынка. Логика понятна — согласно главному экономическому закону при снижении предложения обнаруживается эффект повышения цен. Однако несмотря на халвинг, предложение криптовалюты все ещё растет, просто более медленными темпами. Завтра в обращении всё ещё будет больше биткоинов, чем сегодня.

В то время как мировой фондовый рынок пошатнулся из-за эпидемии коронавируса, биткоин мог бы послужить во время кризиса «тихой гаванью» для инвесторов, но его популярность всё ещё не столь высока, чтобы серьёзно претендовать на эту роль. К тому же, хотя сейчас криптовалюта чувствует себя гораздо лучше, чем многие акции, она кажется не столь надёжной, как старое доброе золото или казначейские облигации США. Более того, многие аналитики указывают на явную спекулятивную природу этого актива.

Тем не менее, криптоэнтузиасты надеются, что произошедший халвинг существенно скажется на курсе биткоина. Предыдущие два «уполовинивания» биткоина (в 2012 и 2016 годах) оказали значительное долгосрочное влияние на цену цифрового актива. Хотя монета взлетала не сразу в день халвинга вдвое, стоимость «крипты» неуклонно росла в течение нескольких месяцев после каждого такого события.

Стоит добавить, что за месяц, предшествующий халвингу, курс биткоина уже вырос на 26%, а в прошедшие выходные он взлетал до $10 000.