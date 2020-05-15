Google Chrome в тестовом режиме начал блокировать «тяжёлую» рекламу

Google начала тестировать блокировку «тяжёлой» рекламы в своём браузере Chrome. После блокировки объявления пользователи увидят надпись «Реклама удалена».

«Недавно мы обнаружили, что часть рекламы потребляет непропорционально большую долю ресурсов устройства, таких как батарея и сетевые данные, а пользователь об этом не знает. Эта реклама может истощать срок службы аккумулятора, нагружать и без того перегруженные сети и стоить денег», — заявили в компании.

Речь идёт о баннерах, которые:

Тратят более 60 секунд на обработку процессором.

Дольше 30 секунд потребляют 50% ресурсов системы.

Загружают более 4 МБ данных из сети.

Сейчас только 0,3% объявлений превышают эти лимиты, но на них приходится 27% трафика и 28% общего использования процессора в рекламе, объяснили в компании.

Компания будет тестировать функцию несколько месяцев, чтобы дать возможность рекламодателям внести изменения в свои объявления с учётом этих лимитов. Google планирует развернуть функцию на всех пользователей в конце августа 2020 года.