Браузер для геймеров Opera GX получил ряд новых функций

Opera GX - браузер, созданный специально для тех, кто любит играть в компьютерные игры. Браузер, которым пользуются 3,4 млн геймеров, сегодня получил встроенную поддержку Instagram и другие функции, недавно представленные в других браузерах Opera.

В Opera GX уже есть много других полезных функций, таких как интегрированный Twitch и ограничители потребления RAM, CPU и емкости сети, что помогает сократить потребление ресурсов браузером. Теперь в нем также появились новые звуковые эффекты с расширенными настройками звука.

В новой версии Opera GX также представлена удобная функция управления вкладками, уже реализованная в основном браузере Opera: функция Пространства позволяет группировать вкладки в пять отдельных пространств и тем самым делать работу в браузере более упорядоченной. Также пользователь может легко кастомизировать иконки и их названия.

Функция “Поиск по вкладкам” улучшает опыт работы с браузером для тех, кто любит держать открытыми большое количество вкладок. Достаточно кликнуть иконку лупы в верхнем правом углу браузера или использовать комбинацию клавиш Ctrl+space для появления всплывающего окна с перечнем всех открытых вкладок. В нем можно найти необходимую вкладку, начав вводить ключевые слова в поле поиска. Opera GX теперь также выделяет дублирующие вкладки при наведении курсора мыши на них и тем самым позволяет легко закрыть их.

В июне, к первой годовщине с момента выхода Opera GX, Opera представит ряд новых функций.