В Windows 10 появится встроенная поддержка приложений Linux

Microsoft на вчерашнем открытии конференции Build 2020 представила свою значительно обновлённую подсистему WSL (Windows Subsystem for Linux) с поддержкой графического интерфейса и аппаратного ускорения графики. Софтверный гигант добавит полноценное ядро ​​Linux в Windows 10 с запуском WSL 2 в конце этого месяца и планирует реализовать поддержку запуска приложений Linux с графическим интерфейсом (Linux GUI), которые будут работать наряду с обычными программами Windows.

Технология виртуализации будет работать без необходимости использования переадресации X11 пользователями Windows — прежде всего, новшество рассчитано на разработчиков, желающих запускать интегрированные среды разработки Linux (IDE) вместе с обычными приложениями Windows.

Хотя ранее тоже можно было запускать приложения с графическим интерфейсом Linux в Windows, используя сторонний X-сервер, низкая производительность графики всегда была проблемой. Microsoft обещает её решить. В Windows 10 скоро будет добавлена ​​поддержка аппаратного ускорения графического процессора с помощью инструментов Linux. Это новшество ориентировано на сценарии разработки, включающие параллельные вычисления или машинное обучение. Аппаратное ускорение графики в WSL начнёт появляться в ближайшие несколько месяцев для участников программы Windows 10 Inside в Fast Ring, и Microsoft планирует поделиться дополнительной информацией о сроках поддержки приложений Linux GUI позднее в этом году.