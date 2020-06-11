Вышла новая версия Vivaldi 3.1

Vivaldi представляет первый в своем роде полноэкранный менеджер заметок, функцию настройки меню и улучшенную скорость работы браузера.

В браузере Vivaldi появился полнофункциональный менеджер заметок, который включает в себя как средства управления заметками, так и инструменты для их визуального редактирования. Новый менеджер заметок предлагает возможности, которые сфокусированы на обработке текста, являясь более функциональными, чем просто заметки на полях. Заметки открываются для редактирования на полном экране, снабжённом панелью инструментов, позволяющими работать с текстами любого размера.

Кроме того, работая через менеджер заметок, вы сможете увидеть более детальную информацию о самой заметке: её заголовок, дату создания, количество вложений и другие подробности. Доступ к менеджеру заметок осуществляется через меню стартовой страницы браузера.

Синхронизация заметок на компьютерах и устройствах Android защищена сквозным шифрованием. Пользовательские данные хранятся на собственных защищённых серверах Vivaldi, расположенных в Исландии.

Также новая десктопная версия Vivaldi получила значительные улучшения скорости, в том числе более быстрый запуск и улучшенную работу с вкладками.