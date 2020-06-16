В Windows 10 появились проблемы с браузером Chrome

После выпуска майского обновления Windows 10 на форумах Google и Reddit начали появляться жалобы, что браузер Chrome перестал синхронизировать данные в облаке и возвращается к исходному состоянию после перезагрузки компьютера. После этого приходится заново настраивать браузер.

После перезагрузки Chrome сохраняет все открытые вкладки, но стираются все настройки и куки. Поэтому приходится вновь подключаться к Google-аккаунту для синхронизации данных и авторизовываться на всех сайтах. По сути, после перезагрузки браузер каждый раз обнуляется.

Microsoft пока никак не комментирует эту ситуацию, ошибка с Chrome даже не записана в списке известных проблем.