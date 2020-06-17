Microsoft сделала осеннее обновление Windows 10 20H2 доступным для тестировщиков

Microsoft выпустила первое функциональное обновление Windows 10 20H2 для тестировщиков. 16 июня компания выложила релиз тестовой сборки 19042.330 на новый «бета-канал» Microsoft (ранее известный как Slow Ring), которая предназначена для выпуска позже во второй половине этого года.

Основное внимание в осеннем обновлении 20H2 будет сосредоточено на повышении производительности и качества, а не на большом количестве совершенно новых возможностей, заявили в Microsoft.

Официально корпорация описывает версию Windows 10 20H2 как «ограниченный набор функций», который является в целом незначительным обновлением ОС. Доступным для всех данное обновление станет некоторое время спустя, этой осенью, и будет включать в себя новый браузер Microsoft Edge (на основе Chromium).

Свежая сборка 19042.330 включает в себя исправления KB4557957, а также новый браузер Edge. Как и Windows 10 19H2 (1909), апдейт 20H2 будет доступен для быстрой установки для всех владельцев ОС Windows 10 May 2020 Update (2004). Пользователи ранних версий Windows 10, выпущенных до майского обновления 2020 года, получат предстоящий выпуск 20H2 как более крупное обновление.

Microsoft также упрощает схему наименований обновлений компонентов ОС Windows. В отличие от принятой ранее нумерации «год/месяц» (например, 1909 и 2004), компания ограничится обозначением «год/полугодие», в котором она планирует выпустить своё детище (в случае с 20H2 ― релиз ОС запланирован на второе полугодие 2020 года). Однако к релизу всё ещё будет прикреплено «дружественное» имя.

Новая тестовая сборка стала доступна инсайдерам в бета-канале. Чтобы его получить, нужно перейти в «Настройки > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows» и выбрать пункт «Загрузить и установить 20H2». Microsoft перешла в этом плане на новый подход, чтобы передавать одинаковые тестовые билды для всех тестировщиков. Ранее, например, в версии 19H2, получилось так, что компания предоставила для разных пользователей обновления с разными возможностями, что разочаровало и смутило некоторых пользователей раннего доступа.