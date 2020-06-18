Microsoft принудительно установит новую Windows 10

Компания Microsoft в официальном Твиттере Windows Update сообщила о начале тренировки алгоритмов машинного обучения, которые отвечают за выборку и принудительное обновление компьютеров. В первую очередь обновление коснется тех пользователей, устройства которых работают на приближающейся к концу жизненного цикла версии – Windows 10 October 2018 Update.

Поддержка этой версии Windows завершается 10 ноября 2020 года для обычных пользователей и 11 мая 2021 года для корпоративных. Все компьютеры под управлением устаревшей Windows будут обновлены до Windows 10 версии 2004.

Стоит отметить, что компания только начинает подготовку к принудительному обновлению, поэтому в ближайшее время компьютеры на Windows 10 October 2018 Update продолжат работать без беспокойства со стороны центра обновлений. И даже после начала процесса обновления некоторые устройства перейдут на версию 2004 чуть позже, в зависимости от совместимости "железа", установленного ПО и некоторых других факторов.