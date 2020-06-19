Mozilla начала бета-тестирование собственного VPN-сервиса

Компания Mozilla объявила о начале бета-тестирования собственного VPN-сервиса Firefox Private Network. На данный момент присоединиться к тестированию могут пользователи из США, но разработчики рассчитывают сделать сервис доступным ещё в нескольких регионах мира до конца этого года.

Пользователи сервиса могут подключать по VPN до пяти устройств, работающих под управлением Windows, Android или iOS. На данный момент macOS и Linux не поддерживаются, но в будущем разработчики планируют исправить это. Взаимодействие с сервисом осуществляется на платной основе, стоимость подписки составляет $5 в месяц, что является стандартной ценой за возможность использовать платный VPN-сервис.

Также было объявлено, что после выхода из бета-тестирования Firefox Private Network станет полностью автономным продуктом и будет предлагаться пользователям под названием Mozilla VPN. Работа над сервисом велась совместно со шведским разработчиком виртуальной частной сети Mullvad VPN, для подключения к которой используется протокол WireGuard. Пользователям будет предоставляться возможность работы через серверы, расположенные в 30 странах.