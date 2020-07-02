Состоялся релиз Windows 10 Insider Preview Build 20161

Компания Microsoft выпустила предварительную сборку Windows 10 под номером 20161, которая уже доступна участникам инсайдерской программы в раннем доступе (Dev Channel). Несмотря на то, что сборка является тестовой, она содержит в себе серьёзные изменения пользовательского интерфейса, а также несколько любопытных нововведений.

Обновлённое меню «Пуск» . Разработчики обновили меню «Пуск», заменив подложки под иконками в меню и списке установленных приложений однородным, частично прозрачным фоном. Такой дизайн хорошо сочетается с новыми иконками для Office и Edge, которые выполнены в стиле Fluent Design, а также значками предустановленных приложений, таких как «Калькулятор», «Календарь» или «Почта». Новый дизайн меню «Пуск» гармонично смотрится как в тёмной, так и в светлой темах.

. Разработчики обновили меню «Пуск», заменив подложки под иконками в меню и списке установленных приложений однородным, частично прозрачным фоном. Такой дизайн хорошо сочетается с новыми иконками для Office и Edge, которые выполнены в стиле Fluent Design, а также значками предустановленных приложений, таких как «Калькулятор», «Календарь» или «Почта». Новый дизайн меню «Пуск» гармонично смотрится как в тёмной, так и в светлой темах. ALT + TAB для переключения между вкладками в Edge . Теперь вкладки, открытые в браузере Edge, будут отображаться в представлении задач, выводимом при нажатии клавиш ALT + TAB. Прежде при нажатии этих клавиш можно было увидеть только активную вкладку, открытую в каждом запущенном окне браузера. Это изменение будет полезно людям, работающим в режиме многозадачности.

. Теперь вкладки, открытые в браузере Edge, будут отображаться в представлении задач, выводимом при нажатии клавиш ALT + TAB. Прежде при нажатии этих клавиш можно было увидеть только активную вкладку, открытую в каждом запущенном окне браузера. Это изменение будет полезно людям, работающим в режиме многозадачности. При необходимости можно настроить, какие именно элементы должны отображаться при нажатии ALT + TAB. Можно не только вернуться к классическому интерфейсу, но также выбрать отображение трёх или пяти вкладок браузера Edge. Отмечается, что данная функция доступна ограниченному количеству пользователей, а для её корректной работы необходим Edge Canary версии 83.0.475.0 или выше.

Персонализированная панель задач для новых пользователей . Microsoft заявляет о стремлении помочь пользователям получать полную отдачу от своего ПК с первого дня работы. Для этого в новой версии Windows пользователям будет предлагаться персонализированная панель задач. Например, обладателям игровых ПК в панель задач может быть добавлен значок Xbox. Стоит отметить, что персонализированная панель задач будет формироваться только для новых учётных записей, Microsoft не намерена вносить изменения в интерфейс данного инструмента для действующих пользователей.

. Microsoft заявляет о стремлении помочь пользователям получать полную отдачу от своего ПК с первого дня работы. Для этого в новой версии Windows пользователям будет предлагаться персонализированная панель задач. Например, обладателям игровых ПК в панель задач может быть добавлен значок Xbox. Стоит отметить, что персонализированная панель задач будет формироваться только для новых учётных записей, Microsoft не намерена вносить изменения в интерфейс данного инструмента для действующих пользователей. Изменение меню «Параметры» и улучшение планшетного интерфейса . Разработчики продолжили перенос функций из «Панели управления» в меню «Параметры». На этот раз была перенесена информация раздела «Система». Кроме того, теперь доступно копирование информации об устройстве. В дальнейшем Microsoft намерена продолжить работу, направленную на то, чтобы сделать ближе «Панель управления» и «Параметры».

. Разработчики продолжили перенос функций из «Панели управления» в меню «Параметры». На этот раз была перенесена информация раздела «Система». Кроме того, теперь доступно копирование информации об устройстве. В дальнейшем Microsoft намерена продолжить работу, направленную на то, чтобы сделать ближе «Панель управления» и «Параметры». Ещё одно изменение касается планшетного режима для ПК формата «2-в-1», таких как Microsoft Surface 7. Ранее при отключении клавиатуры выводилось сообщение с предложением перейти в планшетный режим. Теперь же по умолчанию этого происходить не будет, а планшетный режим будет активироваться автоматически.

Графический режим приложения «Калькулятор» доступен всем пользователям. Разработчики объявили о том, что графический режим приложения «Калькулятор», который с января тестируется инсайдерами, теперь доступен по всему миру. Эта функция поможет в изучении линейной алгебры, поскольку с её помощью можно строить графики. Чтобы графический режим стал доступен, необходима установка версии Windows 10 (2004), а также последней версии приложения «Калькулятор» из Microsoft Store.

Ознакомиться с более подробной информацией о внесённых изменениях, а также общих исправлениях и известных проблемах, можно в официальном блоге разработчиков.